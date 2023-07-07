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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لضبط الأسعار.. القاهرة تكثف الرقابة على منافذ السلع الغذائية

منافذ المواطن أولا
منافذ المواطن أولا

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية من التموين والصحة والطب البيطرى على منافذ بيع السلع الغذائية "المواطن أولا" والمنتشرة بمختلف أحياء العاصمة للتأكد من تقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية .

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة للاجتماع الدورى الذى يعقده لمتابعة التزام منافذ "المواطن أولًا" بالقواعد والاجراءات الموضوعة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين .

شارك فى الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية ، والسكرتير العام ، ومدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة  على وجود متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية بالمحافظة لكافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من جودة السلع وعدم المغالاة في الأسعار أوحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ، مشيرًا إلى أن المنافذ  التى أقامتها المحافظة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بها بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق .

القاهرة التموين المواطن أولا

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