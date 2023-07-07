أزهري: من يتربى على شيء بالصغر يظل عليه طوال حياته

أكد الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي لـ الفتوى الإلكترونية، أن من يتربى علي شيء سيظل محافظ عليه، وأنه رغم انفتاح العالم على بعضه، لكن من تربي على شيء سيظل عليه.

وقال عضو مركز الأزهر العالمي لـ الفتوى الإلكترونية، خلال حواره برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن استخدام السوشيال ميديا له تأثير كبير علي أخلاق الأطفال، ولذلك من يتربى على الصح، سيكون لديه حصانة ضد أي شيء يريد تدمير الأخلاق.

ولفت إلي أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بعث لـ يتمم مكارم الأخلاق، وأن مهمة الأنبياء والرسل الوصول لـ السعادة، ولإتمام مكارم الأخلاق، ولتحقيق مصالح الناس.