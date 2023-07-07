جمال رائف: حياة كريمة تسعى لخلق بنية تكنولوجية بالقرى تسهل تقديم الخدمات.. فيديو

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن عمل "حياة كريمة " على مشروعات الانترنت فائق السرعة دليل على عدم اقتصار المشروعات على البنية التحتية فقط بل هي تتطرق للبنية التكنولوجية.

وأضاف "رائف " ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح " والمذاع على " اكسترا نيوز " ، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف كافة أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقها على أرض الواقع، كما أنها لا تستهدف تقديم الخدمات بشكل تقليدي بل تسعى لتقديمها بجودة تتماشى مع الإطار التنفيذي للدولة للرقمنة.

وأشار "رائف" إلى أن الرقمنة تقلل من البيروقراطية والروتين، وتساعد في حصول المواطن على الخدمات بشكل أسرع وأسهل.

ولفت، إلى أن هذه الجهود تساهم في خلق بنية تكنولوجية بالقرى، تحقق تقديم الخدمات بشكل يصل لكل المواطنين في ربوع مصر.