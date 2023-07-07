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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الرطوبة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم وحذرت من ارتفاع درجات الحرارة وتوخي الحذر بالبعد عن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، ولكن اليوم يشهد أجواء لطيفة ومعتدلة في درجات الحرارة في فترة الصباح الباكر، ويسود الطقس حالة من رطوبة الجو خلال اليوم.

عرضت مذيعة دي إم سي” ببرنامج “ 8 الصبح ” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 7 يوليو، حيث شهدت حالة الطقس اعتبارا من اليوم تحسنا كاملا في الأحوال الجوية وارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد.

 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمي اليوم علي القاهرة 34 درجة ومن المتوقع أرتفاع كبير في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع  أن تعاود ارتفاعاتها من جديد.

ويكون حالة الطقس اليوم، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية والصعيد،  شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى 34 للعظمى والصغرى24 درجة

العاصمة الإدارية 34 للعظمي 24 للصغري

الإسكندرية 30 للعظمي 23 للصغري

العلمين الجديدة 30 للعظمي 23 للصغري

6 أكتوبر35 للعظمي 25 للصغري

السلوم 31 للعظمي 21 للصغري

دمياط 29 للعظمي 22 للصغري

بورسعيد30 للعظمي 22 للصغري

المنصورة 33 للعظمي 23 للصغري

الإسماعيلية 35 للعظمي 23 للصغري

السويس 35 للعظمي 23 للصغري

شرم الشيخ 38 للعظمي 28 للصغري

رفح 29 للعظمي 22 للصغري

طابا 35 للعظمي 25 للصغري

بني سويف 36 للعظمي 25 للصغري

الغردقة 37 للعظمي 27 للصغري

الفيوم35 للعظمي 24 للصغري

أسيوط 37 للعظمي 26 للصغري

الوادي الجديد40 للعظمي 27 للصغري

أسوان 41 للعظمي 28 للصغري

 

 

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة القاهرة الكبرى الاسكندرية العاصمة الادارية العلمين الجديدة 6 اكتوبر الوجه البحرى الصعيد

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