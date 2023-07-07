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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة.. صادرات الموالح المصرية تصل إلى مليون و900 ألف طن| تفاصيل

صدى البلد

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 5 يوليو 2023  بلغت حوالي 4 مليون و654 ألف و246 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 717 ألف و896 طن عن العام الماضي الذي بلغت حوالي 3 مليون و936 ألف و350 خلال نفس الفترة من العام الماضي. 


كما أشار "القصير" إلى أنه ولاول مرة تصل صادرات الموالح المصرية إلي مليون و 900 ألف طن
ذلك وفقا لتقرير تلقاه الوزير من د أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري حول الصادرات الزراعية المصرية خلال النصف الأول من العام .


وزير الزراعة وجه الشكر إلى المزارعين والمصدرين المصريين، كما أشاد بجهود العاملين بالحجر الزراعي والمعامل التابعة للوزارة وللمجلس التصديرى وأيضا أشاد بالتعاون مع السفارات المصرية والتمثيل التجاري المصري بالخارج التى ساهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن من أجل دعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي.


وكان تقرير الحجر الزراعي  أشار أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب.


بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 894 ألف 120 طن، بالإضافة إلي تصدير 876 ألف 241 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 323 ألف و783 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 94 ألف و660 طن، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 73 ألف و 889 طن.

بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 54 الف و90 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 44 الف و259 طن، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 23 الف  و 295 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 الف و 470 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9507 طن، وحصل الرمان على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 3524 طن.

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