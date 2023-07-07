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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة: انتهاء الشتل الآلي لـ أصناف الأرز السوبر بمحطة بحوث سخا

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة ، أنه تم أمس الخميس الشتل الآلي لأصناف الأرز السوبر ضمن مشروع تطوير الأرز السوبر للباحث الرئيسي الأستاذ الدكتور حمدي الموافي أستاذ تربية الأرز الهجين بمركز البحوث والتدريب في الأرز بمحطة البحوث الزراعية بسخا بالتعاون مع معهد بحوث الهندسة الزراعية ممثلا في الأستاذ الدكتور عادل فتحي أستاذ الهندسة الزراعية بمركز الزراعة الآلية بميت الديبة ، وذلك تحت رعاية  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير و الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

 

وقد حضر بداية الشتل الأستاذ الدكتور محمد عطوه خليل مدير محطة البحوث الزراعية بسخا منارة العلم والعلماء والأستاذ الدكتور مجدى السماحى  وكيل المحطة لشئون الإرشاد والتدريب ومسئول الإعلام والعلاقات العامة والتواصل بالمحطة، والدكتور محمد عبد الكريم وكيل المحطة لشئون الإنتاج والدكتور رزق "مركز البحوث والتدريب في الأرز بمحطة البحوث الزراعية بسخا"
والدكتور حماده "مركز الزراعة الآلية بميت الديبة"، والمهندس خالد شلبي مدير إدارة أمن معهد بحوث المحاصيل الحقلية بسخا.

جهود مشكورة من الجميع لنجاح موسم الأرز وكل التحية والتقدير لجهود جنود الجيش الأخضر.
 

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