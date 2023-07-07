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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب والدولار والخضروات وحالة الطقس .. أخبار تهمك

الذهب والدولار
الذهب والدولار

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، اليوم الجمعة 7- 7- 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب و الدولار و حالة الجو، وأسعار الخضروات والفاكهة.

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الذهب ينخفض وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. فيديو

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تباين في أسعار الذهب بين الأسواق المحلية والعالمية

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فالذهب اليوم يسجل انخفاضا جديدة، عيار 21 أنخفض من 2800 جنيه لـ  2175 جنيهًا.

أكدت الإعلامية هند النعساني، أن هناك انخفاضا تدريجيا في أسعار الذهب، خلال الفترة الأخيرة.

سجّل سعر الذهب اليوم
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2485 جنيهًا للجرام.

 

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2175 جنيهًا.

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1864  جنيه للجرام.

 

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17400 جنيهًا.


وشهد الدولار استقرار في الأسعار، وأن الفترة الأخيرة يسجل الدولار 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

أسعار الدولار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة
 

سعر الدولار اليوم

 

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 33.70 جنيه للبيع،33.59  جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.51  جنيه للبيع، و39.38 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.73 جنيه للبيع، و100.33 جنيه للشراء.

 

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

القاهرة 34 - 24

الإسكندرية 30 - 23

الإسماعيلية 35 - 23

الغردقة  37 - 28

أسوان  41 - 29

سوهاج 38 - 26

 

المنيا 37 - 25

 

شهدت أسعار بيع الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم الجمعة 7 يوليو، استقرارا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج  “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

أسعار الخضروات في السوق المصري
وسجلت الطماطم 4.5 جنيهات للكيلو، والبطاطس 8 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 14 جنيها، بينما استقر سعر الكيلو الواحد لكل من الكوسة 4.5 جنيهات، وكيلو الليمون بـ 13 جنيها.

ووصل الفلفل الرومي إلى 14 جنيهات للكيلو الواحد، بينما سجلت الملوخية 3.5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان 3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة في السوق المصري
وبلغت أسعار الفاكهة سعر الكيلو الواحد من الخوخ 28 جنية، والكانتالوب 10 جنيهات، البرتقال 15 جنيها، والجوافة 12 جنيها للكيلو، بينما استقر سعر الفراولة على 10 جنيهات، بينما انخفض سعر الموز مسجلا 10 جنيهات.

اسعار الذهب الذهب و الدولار حالة الجو اسعار الخضروات اسعار الخضروات والفاكهة

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