الذهب ينخفض وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. فيديو

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، و الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-7-2023.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فالذهب اليوم يسجل انخفاضا جديدة، عيار 21 أنخفض من 2800 جنيه لـ 2175 جنيهًا.

وأكدت الإعلامية هند النعساني، أن هناك انخفاضا تدريجيا في أسعار الذهب، خلال الفترة الأخيرة.

سجّل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2485 جنيهًا للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2175 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1864 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17400 جنيهًا.