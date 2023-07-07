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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذهب ينخفض وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. فيديو

الذهب
الذهب

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، و الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-7-2023.

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أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم

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الوقت مناسب الآن.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فالذهب اليوم يسجل انخفاضا جديدة، عيار 21 أنخفض من 2800 جنيه لـ  2175 جنيهًا.

وأكدت الإعلامية هند النعساني، أن هناك انخفاضا تدريجيا في أسعار الذهب، خلال الفترة الأخيرة.

سجّل سعر الذهب اليوم

 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2485 جنيهًا للجرام.

 

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2175 جنيهًا.

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1864  جنيه للجرام.

 

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17400 جنيهًا.

 

 

الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 صدى البلد

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