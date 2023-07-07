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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

2 طن لحوم.. توزيع دفعة جديدة من صكوك الأضاحي بالقاهرة.. صور

صدى البلد

شهد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تسليم دفعة جديدة تضم ٢ طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحى والإطعام والتي توزعها مديرية أوقاف القاهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن مشروع الإطعام الذى تنفذه وزارة الأوقاف ويستهدف الأسر الأولى بالرعاية .

جاء ذلك عقب أداء وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى ١٠٥٤ .

وثمن محافظ القاهرة  مشروع صكوك الأضاحى والاطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وايصال المساعدات للمستحقين ، مشيرًا إلى أن دفعه لحوم صكوك الاضاحي والتي تم استلامها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي علي الأسر الأولي بالرعاية لتوسيع دائرة النفع علي المواطنين .

مشروع صكوك الإطعام أحد أعمال وزارة الأوقاف في مشروعات خدمة المجتمع ، ويساهم فى توفير  الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية .

توزيع 2 طن صكوك أضاحي بالقاهرة
توزيع 2 طن صكوك أضاحي بالقاهرة
٢ طن لحوم القاهرة مديرية أوقاف أوقاف القاهرة التضامن الاجتماعي

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