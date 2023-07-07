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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسام راضي أمام الفاو: مبادرات وجهود السيسي حققت الأمن الغذائي والمائي لمصر

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

شدد بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، من خلال بيان مصر فى المؤتمر الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) على أن مصر تولي قضية المياه أقصى درجات الاهتمام سواء من حيث المحافظة على مواردها المائية التاريخية وتنميتها وحُسن إدارتها، حيث أطلقت مصر في عام ٢٠٢١ بقيادة الرئيس السيسي استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ والربط بين الأمن الغذائي والأمن المائي.

 

وحرصت مصر على إدراج موضوعات الأمن المائى فى القمة العالمية للمناخ COP-27 مع الشركاء الدوليين. 


أشار بسام راضي كذلك في كلمته إلى أن كافة دول العالم تواجه جميعًا متغيرات إقليمية ودولية و مناخية و جوائح و أزمات مثل كوفيد ١٩ والأزمة الأوكرانية والتي سببت آثار سلبية على أوضاع الأمن الغذائي في العالم نتيجة لما أحدثته من إرباك فى الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية وتعثر في سلاسل الإمداد مما أدى إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع والمنتجات الزراعية الأساسية وانتجت ما يعرف حالياً بأزمة غلاء المعيشة في جميع أنحاء العالم. 

 

وأضاف بسام راضي أن مصر قد تبنت العديد من المبادرات من أجل تحقيق الأمن الغذائي ومعالجة التحديات ذات الصلة بالأمن المائي والتغيرات المناخية، مع الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق مبادرة "حياة كريمة" التي تعتبر مشروع القرن بلا أدنى مبالغة حيث تستهدف تغيير وجه الحياة في الريف المصري والمجتمعات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة لنحو ٦٠ مليون مواطن مصرى.

الأمم المتحدة إدارة الموارد المائية التغيرات المناخية سفير مصر لدى إيطاليا الفاو

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