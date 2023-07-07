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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الزراعة : تصدير المنتجات المصرية إلى 163 سوقًا عالميًا

الزراعة
الزراعة

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم الاهتمام في حجم الصادرات الزراعية المصرية ونكتسب الثقة الدولية بشكل مستمر حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى أكثر من ١٦٣ سوق حول العالم.


وأكد القرش ، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج " الاخبار " المذاع على فضائية الدي أم سي، أنه تم فتح أكثر من ٨٠ سوق في خلال الاربعة سنوات الأخيرة، كل ذلك ساعد على زيادة الفرص التصديرية لمصر، مضيفا  أنه مازال فتح للأسواق وزيادة جودة المنتج بشكل كبير جدا، وذلك تم عن طريق زيادة المشروعات بزيادة القدرة الإنتاجية.


وأوضح،  المتحدث بأسم الزراعة، أن تم زيادة مراقبة الجودة، كما تم عمل تكوين لتطوير منظومة الفلاح وفحص المنتج الذي يضخ في السوق المحلي والذي أيضا يتم تصديره، فلدينا معملين حاصلين على شهادات دولية كعامل مرجعية لمنظمات دولية كمنظمة الإتحاد الاوروبي أو منظمة الحصة الحيوانية العالمية، كما لدينا معمل مبيقدات المبيدات، كل هذا يؤكد طفرة  زراعية حقيقة في جودة الإنتاج والعلاقات التجارية مع مختلف دول العالم.

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