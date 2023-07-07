تجميع بين الماضي والمستقبل.. ظهور مبهر لسيارة لامبورجيني Eccentrica

كشف النقاب عن سيارة Eccentrica ، وهو نموذج أولي يعتمد على طراز لامبورجيني ديابلو في تسعينيات القرن الماضي ، في ميلانو اليوم، بواسطة رائد الأعمال وجامع لامبورجيني إيمانويل كولومبيني ، وهو يجمع بين عمل شركة تصميم BorromeodeSilva ، وفريق من المهندسين والفنيين الذين عملوا على تطوير النموذج الأولي، والعلامات التجارية المتميزة مثل Pirelli و Brembo و Marantz و Capristo و Alcantara المشاركة كشركاء.

ظهور مبهر لسيارة لامبورجيني Eccentrica

يحافظ النموذج الأولي Eccentrica على جوهر ديابلو الأصلي بينما يقدم تجربة قيادة أكثر حداثة من خلال العديد من التحديثات التكنولوجية والتصميمية، فهي تحافظ على النسب الجريئة للسيارة الأصلية مع استخدام المواد المركبة والهيكل الأنبوبي الصلب المقوى، والذي يمزج التصميم الداخلي بين بساطتها في التسعينيات وأحدث الميكانيكا.

ظهور مبهر لسيارة لامبورجيني Eccentrica

بالإضافة إلى الكشف عنه في ميلانو ، سيظهر النموذج الأولي Eccentrica لأول مرة في مهرجان جودوود للسرعة في إنجلترا جنبًا إلى جنب مع طرازات لامبورجيني الأخرى، وسيتبع هذا الظهور الأول جولة في الولايات المتحدة ، تتوقف في Monterey Car Week ، New York ، و Miami.

ظهور مبهر لسيارة لامبورجيني Eccentrica

تهدف هذه الأحداث إلى إثارة الاهتمام بالنموذج الأولي وبدء تشغيلها في سان مارينو، والتي تخطط لتصبح رائدة في مجال ريستومود للسيارات الغريبة.

بدافع من حبه لسيارة لامبورجيني ديابلو ، سعى كولومبيني من خلال شركة ريستومود للحصول على شركاء من ماركات السيارات المتميزة الشهيرة لتحقيق رؤيته في الحياة

ظهور مبهر لسيارة لامبورجيني Eccentrica

. تستخدم Eccentrica سيارة ديابلو من السلسلة الأولى، مما يعزز من أدائها وتصميمها مع الحفاظ على طابعها الأصلي.

يعكس اسم "Eccentrica" تركيز العلامة التجارية على تحويل وتحديث السيارات الكلاسيكية ، مع احترام مبادئ الميكانيكا الكلاسيكية، لعبت شركة التصميم BorromeodeSilva دورًا مهمًا في تعزيز شخصية ديابلو والحفاظ على طبيعتها المميزة.

ظهور مبهر لسيارة لامبورجيني Eccentrica

تم إعادة تصميم هيكل السيارة المانحة على نطاق واسع ، لعرض تفاصيل ملفتة للنظر، ويتميز النموذج الأولي بنسب قصوى ، ونهاية أمامية انسيابية ، وحواف جانبية مُعاد تصميمها ، وعجلات معدنية جديدة ، ومنطقة خلفية أفقية بتفاصيل دقيقة.

واحدة من السمات البارزة لـ Eccentrica هي "المصابيح الأمامية المنبثقة"، والتي تجمع بين المظهر العصري المستقبلي مع الامتثال لمعايير السلامة الحديثة، حيث يمزج مشروع restomodبين التصميم الموجه نحو المستقبل مع احترام تراث ديابلو.

ظهور مبهر لسيارة لامبورجيني Eccentrica

تم إنتاج ديابلو من عام 1990 إلى عام 2001 ، وكانت خليفة لسيارة كونتاش، وتم إطلاقها أثناء ملكية شركة كرايسلر لشركة لامبورجيني، وأنتجت الشركة ما مجموعه 2884 سيارة واستخدمت إما محرك V12 سعة 5.7 لتر أو 6.0 لتر وناقل حركة يدوي بخمس سرعات لتصل إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من 4.5 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 204 ميل في الساعة.