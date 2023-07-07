عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طاسة الزيت ولعت.. تفاصيل مصرع أب وابنه في حريق مطعم بالقليوبية

المتوفين
المتوفين

شهدت محافظة القليوبية، حادث مأساوي بعدما لقي أب ونجله مصرعهما إثر نشوب حريق داخل مطعم فول وطعمية بمنطقة طوخ في القليوبية.

رايحين خطوبة.. إصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق الرشاح بقها

الأنبوبة انفجرت فيهم .. صور ضحايا حريق مطعم بالقليوبية

وقال أحد شهود العيان أن الأب المتوفى رضا عبدالبديع، يملك المطعم منذ سنوات والجميع من أهالي قها يترددون عليه، حيث يتمتع بسمعة طيبة ومحبوب من الجميع.


وأشار الى أن أنبوبة البوتاجاز انفجرت في نجله أحمد، والذي كان معه بالمطعم ويعمل معه، فحاول الأب إنقاذه ولكن النيران التهمتهما ولقوا مصرعهما.


من جانبها أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي أب ونجله لقيا مصرعهما في أثناء عملهما  بمحل فول وطعمية بدائرة قسم قها بمحافظة القليوبية، والتصريح بالدفن عقب ذلك.


وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المجني عليهما وشهود العيان بالواقعة، وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وملابساته. 


وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق بمحل فول وطعمية بشارع القيثارية دائرة قسم شرطة قها. 


وتم على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع أب ونجله، هما كلا من رضا عبد البديع قاسم 60 سنة، وأحمد رضا 29 سنة، وجرى نقل الجثتين للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية طوخ تحريات المباحث الأجهزة الامنية المعمل الجنائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

بعد انتقاله إلى الغرافة.. فرجاني ساسي يصدم جمهور الزمالك

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

النادي السعودي رفض الشراء .. الزمالك يستقر على عودة لاعبه المعار

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رايحين خطوبة.. إصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق الرشاح بقها

مصرع أب ونجله فى حريق مطعم بـ قها

السيطرة على حريق في مطعم بالقليوبية

ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة وتحرير 84 مخالفة تموينية في القليوبية

ترشيحاتنا

بها عيوب تقنية.. مفاجأت جديدة حول غرق الغواصة تيتان

‏ورم خبيث.. حورية فرغلي تخضع لعملية جراحية خطيرة.. فيديو

دعاء يوم الجمعة المستجاب.. أدركه بـ 15 كلمة قبل الغروب

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

تفاصيل الصراع النارى بين الأهلى والزمالك وبيراميدز على الصفقات السوبر

مباراة تاريخية.. أول تعليق من مدرب المغرب على مواجهة منتخب مصر الأولمبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن نتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع القرفة على الريق ؟

طريقة عمل دجاج مشوي على الطاسة|بمذاق لا يقاوم

لا تتجاهلها .. ظهور هذه العلامات عند الدخول للحمام تنذرك بسرطان المثانة

نشرة المرأة والصحة.. بلوجر تثير الجدل بسبب كتب تباع في المكتبات ومعلومات عن عملية حورية فرغلي

فيديو

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ