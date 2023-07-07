طاسة الزيت ولعت.. تفاصيل مصرع أب وابنه في حريق مطعم بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية، حادث مأساوي بعدما لقي أب ونجله مصرعهما إثر نشوب حريق داخل مطعم فول وطعمية بمنطقة طوخ في القليوبية.

وقال أحد شهود العيان أن الأب المتوفى رضا عبدالبديع، يملك المطعم منذ سنوات والجميع من أهالي قها يترددون عليه، حيث يتمتع بسمعة طيبة ومحبوب من الجميع.



وأشار الى أن أنبوبة البوتاجاز انفجرت في نجله أحمد، والذي كان معه بالمطعم ويعمل معه، فحاول الأب إنقاذه ولكن النيران التهمتهما ولقوا مصرعهما.



من جانبها أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي أب ونجله لقيا مصرعهما في أثناء عملهما بمحل فول وطعمية بدائرة قسم قها بمحافظة القليوبية، والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المجني عليهما وشهود العيان بالواقعة، وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وملابساته.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق بمحل فول وطعمية بشارع القيثارية دائرة قسم شرطة قها.



وتم على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع أب ونجله، هما كلا من رضا عبد البديع قاسم 60 سنة، وأحمد رضا 29 سنة، وجرى نقل الجثتين للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية التحقيق.