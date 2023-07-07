رايحين خطوبة.. إصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق الرشاح بقها

أصيب شخصين بحادث تصادم بطريق الرشاح بدائرة قسم قها بالقليوبية، كانوا يستقلان دراجة نارية اصطدمت بسيارة بالطريق، جرى نقل المصابين لمستشفى قها، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ودفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بمعداتها لرفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق الرشاح بدائرة قسم شرطة قها.



انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة كلا من احمد جمال، واحمد محمد خطاب، اثر استقلالهم دراجة نارية اصطدمت بسيارة بطريق الرشاح، جرى نقل المصابين لمستشفى قها لاتخاذ اللازم.



وكشفت التحريات الأولية، ان المصابين احدهما كان يذهب بصحبة عائلته وافراد اسرته ليخطب إحدى الفتيات بمدينة قها، وحدث تلك الواقعة.