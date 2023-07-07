ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مطعم فول وطعمية في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي أب ونجله لقيا مصرعهما في أثناء عملهما بمحل فول وطعمية بدائرة قسم قها بمحافظة القليوبية، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المجني عليهما وشهود العيان بالواقعة، وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وملابساته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق بمحل فول وطعمية بشارع القيثارية دائرة قسم شرطة قها.

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع أب ونجله، هما كلا من رضا عبد البديع قاسم 60 سنة، وأحمد رضا 29 سنة، وجرى نقل الجثتين للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية التحقيق.