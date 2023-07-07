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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السجن مدى الحياة لطالب أمريكي قتل معلمته.. فيديو

ميلر المراهق الذي
ميلر المراهق الذي قتل معلمته

أذاعت فضائية العربية تقريرا عن السجن مدى الحياة لطالب أمريكي قتل معملته بسبب حصوله على درجات متدنية، وقضت السلطات الأمريكية بسجن الطالب مدى الحياة بتهمة القتل الوحشي لمعلمته.

مراهق ال 17 عاما

قتلها بمضرب بيسبول هو وصديقه جيريمي غوديل

وأوضح التقرير، أن الطالب يدعي ويلارد ميلر الذي يبلغ من العمر ١٧ عاما وأيضا صديقه وجيريمي غوديل الذي يبلغ من العمر ١٨ عاما كانا قد اعترفا بقتل معلمة اللغة الإسبانية عام ٢٠٢١ بمضرب بيسبول بسبب إعطائهما درجات متدنية في المادة، وأخفيا جثتها في منتزه قبل أن تعثر عليها الشرطة.


وفي سياقا متصل، فإن ميلر قدم اعتذاره خلال المحاكمة لعائلة معلمته متحملا المسئوولية كاملة.

وقال ويلارد ميلر المراهق الذي قتل معلمته: أود أن أغتنم هذه  الفرصة لاتحمل المسؤولية عن الدور الذي لعبته في مقتل نهيما جرابر، أود إن أعتذر عن أفعالي أولا وقبل أي شيئ للعائلة ، أنا أسف وبصدق عن المحنة التي سببتها لك وللدمار الذي سببته لعائلتك، ومن كل قلبي أنا أسف لخسارتكم.


ولم تصدر المحكمة حكمها النهائي في صديقه غوديل المتورط أيضا في الجريمة، فيما وضعت المحكمة إمكانية الإفراج المشروط عن ميلر بعد ٣٥ عاما.

 

أميركي لطالب القتل معلمة اللغة الإسبانية خلال المحاكمة

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