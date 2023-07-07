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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توافد الجمهور على حفل الأساتذة لـ مدحت صالح

صدى البلد

بدأ الجمهور في التوافد على حفل مدحت صالح  المقام في دار الأوبرا اليوم تحت عنوان "الأساتذة"، والذي يتضمن إعادة صياغة الألحان المصرية  لكبار الملحنين.

وكشف الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاصيل أولى حفلات الفنان مدحت صالح ضمن مشروع "الأساتذة" على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وثمن الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، التعاون القائم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نقل حفل الفنان مدحت صالح المُذاع حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة، وذلك في أولى فعاليات المشروع الفني «الأساتذة».

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وأضاف خالد داغر: "تذاكر الحفل نفذت منذ 4 أيام وكنا نتمنى تلبية جميع طلبات التذاكر"، موضحا: "الحفلات ستتوالى ضمن مبادرة "الأساتذة والجميع يكون سعيد بالحفلات القادمة".

وأوضح أن مشروع الأساتذة يتضمن إعادة صياغة الألحان المصرية لكبار الملحنين، وهو مجال لا ينقطع ولا ينتهي، مشيرًا إلى أن المشروع سيمتد لألحان ممتدة لأوائل القرن العشرين، و«كلاسيكيات للموسيقى العربية»، لم تسمع من قبل.

الدكتور خالد داغر الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر رئيس الشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسرح الكبير بدار الأوبرا المسرح الكبير

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