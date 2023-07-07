أحمد كريمة: العلاج بالطاقة يشبه الدجل والشعوذة

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه لا يوجد شيء يسمى العلاج بالطاقة، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال :" تداووا عباد الله فإن الله عز وجل لم ينزل داءً إلا وأنزل له شفاء إلا الموت "، ويقول تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن الطب يتناول علاج الأمراض النفسية و العضوية مثل أمراض البطن و العظام، وغيرها، ولا شيء غير ذلك.

ولفت إلى أنه لا يوجد ما يسمى العلاج بالطاقة، ولا توجد جامعات تقوم بتدريس هذا العلاج، لآن هذا أذا تم سيتم غلق المستشفيات.

وأشار إلى أن المواطنين عليهم عدم الاستماع لمثل هذه الأشياء، وعليهم عدم الذهاب لمن يقول أن هناك علاج بالطاقة.

وأوضح أن من يروج لهذا الأمر، يشبه الترويج لـ الدجل و الشعوذة، الذي يمارسه البعض، فـ العلاج بالطاقة يشبه الدجل والشعوذة.



