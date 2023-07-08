عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تقدم مقترحًا منافسًا لأفكار تدعمها أمريكا حول مساعدات سوريا

أرشيفية
أرشيفية

قدمت روسيا، الجمعة، اقتراحًا لتمديد موافقة مجلس الأمن الدولي على تسليم المساعدات إلى مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا من تركيا لمدة ستة أشهر بدلاً من 12 شهرًا، لتحيي بذلك معركة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

ويلزم الحصول على موافقة المجلس الذي يتألف من 15 عضوًا لأن السلطات السورية لم توافق على عملية الأمم المتحدة، ومن المقرر أن ينتهي التفويض الحالي ومدته ستة أشهر يوم الاثنين.

وتشكك روسيا، حليفة سوريا، في الحاجة إلى العملية، واصفةً إياها بأنها تمثل انتهاكاً لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وتقول إنه ينبغي توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة من داخل سوريا.

لليوم الثالث .. مقاتلات روسية تعترض طائرات أمريكية في سوريا

فرنسا تعلن وقف إعادة زوجات إرهابي داعش من مخيمات سوريا

لليوم الثاني .. مقاتلات روسية تعترض طائرة أمريكية في سوريا

وكان مجلس الأمن يتفاوض بالفعل على نص وضعت مسودته سويسرا والبرازيل من شأنه أن يسمح لعملية الأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبر باب الهوى لمدة 12 شهراً. وقدمت روسيا، الجمعة، نصها المنافس الذي يقترح التمديد لستة أشهر. وتريد الولايات المتحدة تمديد العملية لمدة 12 شهراً والموافقة على استخدام ثلاثة معابر.

وقال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة لمجلس الأمن في الأسبوع الماضي "تصريح لمدة 12 شهراً يتيح لنا ولشركائنا تحقيق نتائج إنسانية أفضل في الأشهر المقبلة. الأمر بسيط للغاية".

وأضاف أن المبلغ الذي تطالب به الأمم المتحدة وهو 5.4 مليار دولار لسوريا لعام 2023 هو الأكبر في العالم، لكن لم يتم تمويل سوى أقل من 12 بالمئة منه فقط.
 

روسيا أمريكا سوريا مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

يعاني من مشكلة واحدة.. عمرو أديب يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

الدعاء المستجاب لقضاء الحاجة بسرعة البرق .. أدركه بـ 8 كلمات

موضوعات متعلقة

لليوم الثالث .. مقاتلات روسية تعترض طائرات أمريكية في سوريا

فرنسا تعلن وقف إعادة زوجات إرهابي داعش من مخيمات سوريا

ترشيحاتنا

تحاول السيطرة على الضفة الغربية.. مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل فشلت في جنين.. ومقاومة الاحتلال مكفولة بالقانون الدولي

حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها .. دار الإفتاء تجيب

المكلف باغتيال عادل إمام يخرج عن صمته ويكشف التفاصيل بعد سنوات |فيديو

روسيا تقدم مقترحًا منافسًا لأفكار تدعمها أمريكا حول مساعدات سوريا

ننتظر اكتمال الفرحة.. رئيس اتحاد الكرة يوجه رسالة للمنتخب الأوليمبي

بعد خسارة 700 جنيه.. الذهب يتجه للهبوط وهذه أسعار اليوم السبت 8-7-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 علامات غير شهيرة تدل على تدهور صحة الكلى

بعد فقدان وزنها الملحوظ.. إطلالات بسنت شوقى تثير الجدل

ماذا يحدث للحامل عند تناول الأناناس في الشهر التاسع؟.. فوائد غير متوقعة

زعنفة قرش مزيفة تثير مخاوف رحلة مدرسية ببريطانيا .. اعرف التفاصيل

فيديو

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

الجو هيقلب ودرجات الحرارة هتوصل لـ 40.. تحذير من حالة الطقس| فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ