مشيرة إسماعيل : ودعنا والدي بجنازة عسكرية حضرها عبد الناصر

كشف الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل عن تفاصيل وفاة والدها ، فى عمر الـ 9 أشهر ، ومدي تأثير هذا الأمر عليها .

وقالت مشيرة إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : والدي كان ضابط شرطة وقد توفي في الأربعينات من عمره، حيث كان يتقلد منصب نائب حكمدار الجيزة ورئيس مباحث التموين، وتزامن وقت وفاته بعد مرور أشهر قليلة من قيام ثورة يوليو، فقد أنهك نفسه في العمل وقد كان مريضا بالسكر والضغط، مما جعله يتوفى في مكتبه أثناء قيامه بعمله.

واستكملت مشيرة إسماعيل حديثها قائلة: أقيمت لوالدي جنازة عسكرية، حضرها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، وكنت أملك صورة لمجلس قيادة الثورة كاملاً وهم يقدمون واجب العزاء للأسرة في منزلنا بمنطقة وسط البلد .

وتضيف مشيرة إسماعيل : تحملت والدتي مسؤولية تربية خمس بنات بمفردها، فقد كانت العائلة بعضها يعيش في الفيوم البعض الاخر في أماكن أخري، وكان يزورونا من حين لأخر، لذلك “فأمي شالت الشيلة لوحدها”.

وأضافت مشيرة إسماعيل : والدتي كان لها تأثير إيجابي علي ، وقد استوعبنا نحن البنات الموقف، وكنا نساند بعضنا ونساندها فقد كنا نعي ما حدث لنا بعد وفاة الوالد، وفى الحقيقة أنها وفرت لنا حياة كريمة.