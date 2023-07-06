نشرة الفن : مشيرة إسماعيل تكشف أسرار ابتعادها وحجابها .. أحمد سعد يعود لـ تونس نهاية الشهر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

طرحت الشركة المنتجة لفيلم مرعي البريمو، والذى يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي وغادة عادل، البرومو الأول من العمل المقرّر طرحه خلال شهر أغسطس القادم.

فيلم "مرعي البريمو" يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد بعد أن قدما معا عدة أعمال سينمائية منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه".

حققت الأفلام ليلة أمس ايرادات مرتفعة ، حيث يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي.

انتشر خلال الساعات الماضية، فيديو للمغني العالمي ماشين جن كيلي، وهو يقوم بضرب أحد الحضور فى حفلته الأخيرة .

وتعود تفاصيل الواقعة، حيث وجد ماشين جن كيلي، أحد الحضور يحمل لافتة: "أنا جئت من المكسيك إلى هنا كي تضربني في وجهي".

يستعد المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة لإحياء حفل غنائي بساقية الصاوى يوم 15 يوليو الجارى، ومن المقرر أن يبدأ فى تمام الثامنة مساءً.

كشفت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل عن سر ارتدائها الحجاب، على الرغم من رضفها طلية السنوات الماضية ، الافصاح عن تفاصيل هذا الأمر .

وقالت الفنانة مشيرة إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: “مسألة ارتداء الحجاب بالنسبة لي أمرا عاديا، فلدي شقيقات محجبات، أما سبب ارتدائي الحجاب فهذا سر بيني وبين الله لن أبوح به ولا أريد أن أطلع أحد عليه، ولكني اتخذت القرار وأنا في الشارع وهذا كل ما أستطيع قوله”.

كشف الفنان تامر حبيب، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، عن تعرضه إلى كسر فى كفه.

وقال تامر حبيب: "مقابل أسبوع كامل من الاحتفالات والاحتفاءات والتهنئة والأمنيات والكلام الحلو اللي من القلب ويشرح القلب ويطمن ويونس على كل وسائل السوشيال ميديا وعلى التليفون ووجهًا لوجه من صحاب حلوين قوي ما شاء الله ومعارف وقرايب، وحتى ناس ماعرفهومش معرفة شخصية، مدين لهم كلهم بكل الشكر والامتنان".

على الرغم من الأزمة التى نشب بين الفنان أحمد سعد وأحدي منظمات الحفلات فى دولة تونس خلال الايام الماضية ، الا ان مهرجان قرطاج إعلن بشكل رسمي خلال الساعات الماضية عن وجوده ضمن حفلات الدورة الجديدة .

ومن المقرر ان يقام حفل الفنان أحمد سعد يوم 22 من الشهر الجاري ، ضمن حفلات الدورة الجديدة من مهرجان قرطاج المقام فى تونس .

توفيت ليلة أمس المغنية كوكو لي، وذلك إثر محاولتها الانتحار خلال الأيام الماضية، ونقلها لأحد المستشفيات ، حيث مكثت فى العناية المركزة طيلة تلك المدة.

ورحلت كوكو لي عن عمر يناهز 48 عاما، وفقا لما أعلنته أسرتها ، حيث عانت خلال الفترة الماضية من حالة اكتئاب جعلتها تقدم على الانتحار .