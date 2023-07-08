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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محللون: أوكرانيا أخفقت في هجومها على روسيا| تفاصيل

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

اعتبر محللون أن أوكرانيا أخفقت في هجومها المضاد على روسيا، ولهذا فهي  تطلب الآن أسلحة بعيدة المدى من الحلفاء في الدول الغربية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

يأتي ذلك ، فيما قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع.
 

ذكر أنه من السابق لأوانه القول إن الهجوم المضاد يحقق مكاسب في ساحة المعركة.

وأمضت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون شهورا في بناء ما يطلق عليه "جبل الصلب" من الأسلحة في أوكرانيا وتدريب القوات الأوكرانية على تقنيات الأسلحة المشتركة لمساعدة كييف على اختراق الدفاعات الروسية الهائلة خلال هجومها المضاد.

لكن روسيا أمضت شهورا أيضا في حفر مواقع دفاعية ونشر ألغام أرضية حولها وتشييد تحصينات  بالسلاح جعلت تقدم أوكرانيا في الشرق والجنوب بطيئا ودمويا.

وذكر كولين كال وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة للصحفيين "من السابق لأوانه الحكم على سير الهجوم المضاد".

وأضاف كال "ما يزالون يختبرون الخطوط الروسية (و)المناطق الروسية لمعرفة نقاط الضعف".

وتابع "سيكون الاختبار الحقيقي عندما يحددون هذه النقاط، ومدى سرعة قدرتهم على استغلال نقاط الضعف تلك".

جاءت تصريحات كال في الوقت الذي أعلن فيه توفير ذخائر عنقودية تأمل وزارة الدفاع  أن تساعد في ضمان امتلاك أوكرانيا لقوة نيران كافية.

وقال "نريد التأكد من أن الأوكرانيين لديهم مدفعية كافية لإبقائهم في القتال في سياق الهجوم المضاد الحالي، ولأن الأمور تسير بشكل أبطأ قليلا مما كان يأمل البعض".

 

 

 

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