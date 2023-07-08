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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فرح سعيد: مصر أجمل بلاد العالم وواجهة سياحية رائعة| فيديو

فرح سعيد
فرح سعيد

قالت  الإعلامية فرح سعيد  ، مقدمة برنامج " صباح البلد" ، إن مصر من أجمل بلاد العالم، وواجهة سياحية رائعة ، موضحة: "ربنا وهبها مصادر سياحية غاية الروعة".

وأضافت فرح سعيد، عبر برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد" ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، أن مصر تتمتع بأجمل الشواطئ لقضاء إجازة الصيف في العالم ، لافتة إلى ان قطاع الخدمات الفندقية والسياحية التابع بوزارة قطاع الأعمال أعلن عن نسبة اشغال مرتفعة بالفنادق الفترة الماضية وصلت ل٨٠و ٨٥٪؜ بالقاهرة ، و 95% بالساحل الشمالي والإسكندرية .

وتابعت ، أن نسبة الإشغالات سيكون لها مردود إيجابي على السياحة الداخلية والخارجية .

الإعلامية فرح سعيد توك شو إسكندرية السياحية الصحفي أحمد حمدى الكاتب الصحفي أحمد حمدي برنامج صباح البلد

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