تحرك جديد فى أسعار الدواجن بالأسواق اليوم .. والبانيه مفاجأة

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق، وهذا بعد انخفاض كبير شهدته أسعار الأعلاف خلال الآونة الأخيرة ، كما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء لتسجل 67 جنيهًا بعدما وصل سعرها إلى 70 جنيهًا منذ أسبوع.





أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 67 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 59 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 95 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 35 و 60جنيها.



ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 150 ل 160 جنيهًا في بعض المحلات مما يعد انخفاضا ملحوظا حيث وصل سعره منذ أيام قليلة إلي 210 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 74 إلى 80 جنيهًا.



يتراوح سعر البط المولار من 84 إلى 90 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 88 إلى 90 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم



وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا



أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 115 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 118 جنيها خلال الأسبوع الماضي.



كما سجلت كرتونة البيض البلدي 118 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 120 جنيهًا منذ يومين .

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 110 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 118 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها.

أسعار الدواجن البرازيلي

وبالنسبة للفراخ المجمدة البرازيلي، بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

• سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

• سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

• سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.