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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سم عجيب|العربية: جراما واحدا من البوتوكس يؤدي إلى وفاة مليون شخص

يمكن لحقن البتوكس
يمكن لحقن البتوكس ان تسم الإنسان

عرضت فضائية العربية، تقريرا يحذر من استخدام " البوتوكس" ، فهو سم عجيب وقوي، حيث إن جراما واحدا منه كفيل بقتل مليون إنسان.

وكشف التقرير، أن البوتوكس يستخدم للتخلص من علامات الشيخوخة ولكنه سما خطير، فهو يروق للكثيرين ويدفعهم لانفاق مبالغ طائلة وحقن مواد مختلفة في أجسامهم ليبدو أصغر سنا، الغريب أن بعض تلك المواد شديد السمية ومنها مواد البوتولينيوم التي تدخل في تركيب حقن البوتكس الشهيرة.

يبدأ خطورته بالبكتيريا اللاهوائية ويدعي للمطثية الوشيقية أو كلوستريديوم بوتولينيوم تنشأ في التربة وتنشأ بسهولة بين النباتات وهذه البكتيريا تنتج خلايا تكاثر مقاومة للحرارة وتنشرها على نطاق عالي، وعند إنعدام الأكسجين تتجرثم، وتولد هذه الخلايا سبعة أنواع مختلفة من سم البوتولينيوم.

واحدا من تلك الأنواع يدعي النوع H يعد قويا لدرجة أن جراما واحدا منه فقط قادر على قتل أكثر من مليون شخص، وعلى فرص تناول الإنسان أطعمة غير مغسولة فإنها تحمل خلايا التكاثر ويتجه السم فورا للجهاز العصبي ويتسبب بإيقاف إطلاق الإشارات الكيميائية من النهايات العصبية، وبعد مرور فترة تمتد بين ساعات قليلة إلى أيام تبدأ الاعراض بالظهور وتتمثل بتدلي الأعين وصعوبة في البلع وشلل في الوجه وقد تصل لانعدام الحركة اللاارادية في عملية التنفس، والموت أختناقا.

يحتوي على كميات ضئيلة جدا ومخففة من سم البوتولينيوم 

وأفاد تقرير العربية، أن البوتوكس يحتوي على كميات ضئيلة جدا ومخففة من سم البوتولينيوم وهذه المادة تؤدي  إلى شلل الإنسان وتقتله إذا وصلت إلى جهازه العصبي، فهي مفيدة لازالة تجاعيد الوجه فعندما يحقن البوتوكس يمنع وصول الإشارات من الأعصاب لعضلات مستهدفة فيمنعها من الانقباض ويسبب أرتخاء في المنطقة المتسهدفة مما يحسن من مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

البوتوكس سم عجيب علامات الشيخوخة مواد البوتولينيوم حقن البوتكس ا سم البوتولينيوم النهايات العصبية الإشارات الكيميائية لازالة تجاعيد

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