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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة المرور.. سيولة كبيرة بشوارع القاهرة والجيزة

كاميرات الرادار
كاميرات الرادار

عرضت مقدمة برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي” الفضائية؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم السبت 8 يوليو عبر تطبيق جوجل للخرائط.

وظهر طريق صلاح سالم باللون الأخضر الذي يعبر عن السيولة المرورية، والطريق الدائري ومحور 26 يوليو حتى المهندسين بهما أيضا سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات، ناصحة بربط حزام الأمان وتقليل السرعات المقررة، بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة وردارات للألتزام بالسرعات المقررة.

سيولة مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر

وظهرت سيولة مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر، ونصحت مقدمة برنامج “8 الصبح” قائدي السيارات للقيادة بحرص شديد جدا لعدم وجود أى خسائر بشرية، وتهدئة السرعة منعا لتسبب أى حوادث على الطرق.

وأوضحت أن محور 26 يوليو في الاتجاهين يظهر باللون الأخضر تعبيرا عن السيولة المرورية الكبيرة، بالإضافة إلى أن أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين به سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات المتقطعة وحتى امتداد رمسيس وغمرة بها، بالإضافة إلى أن كوبري 15 مايو به سيولة مرورية.

 

صلاح سالم السبت 8 يوليو الحالة المرورية شوارع ردارات الطريق الدائرى كوبري 6 أكتوبر كوبرى 15 مايو رمسيس

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