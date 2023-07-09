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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كانا عائدين من العمل.. تفاصيل إصابة طبيبين في حادث بسوهاج| تفاصيل

الحادث
الحادث

نموذج للتفاني والرسالة الطبية السامية، قدمه طبيبان بمستشفى سوهاج الجامعي ومستشفى الكوامل، بعد أن تعرضا لحادث سير نتيجة الإرهاق الشديد في العمل في نوبة سهر داخل مستشفي الكوامل، في استقبال قسم النساء والتوليد، ولم يتوقف الأمر على ذلك ولكنهما كانا يسعيان بعدها في طريقهم للحاق بموعد عملهم في مستشفى سوهاج الجامعي من أجل صحة المرضى. 

 

"الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. اتكتبلنا عمر جديد طالعين من نوبتشية شديدة شغالين فيها لحد ٧ ونص الصبح في استقبال مستشفى الكوامل مقعدناش لحظة"، بهذه الكلمات استهل الدكتور محمد شعبان، طبيب بقسم النساء والتوليد بمستشفى سوهاج الجامعي، منشوره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

والذي أعلن من خلاله إصابته بصحبة صديقه الدكتور حسام الدين مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى سوهاج الجامعي، ونجل رئيس جامعة سوهاج، بكسور وجروح متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارتي ملاكي، أثناء عودتهما من نوبتشية استمرت للساعة السابعة والنصف صباحًا؛ ما ارهقهما وافقدهما القدرة على السيطرة على السيارة.

واستكمل منشورة عبر فيسبوك كاتبًا:" وكل اللي شاغلنا اننا نوصل نستلم القسم في الجامعة القديمة قبل الساعة ٨ ولكن هي أقدار الله عز وجل وستره ولطفه وكرمه اننا طلعنا منها على خير مدين بحياتي لمخترع الـAirbag شالت كتير عننا".

 

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة عندما أصيب طبيبان بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهما لحادث اصطدام سيارة ملاكي بسيارة أخرى، أثناء عودتهما من نبوتشية استمرت 24 ساعة متواصلة بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، على طريق سوهاج/ الكوامل.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده اصطدام سيارة ملاكي بأخرى على طريق سوهاج/ الكوامل دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة نجل رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسام الدين مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى سوهاج الجامعي، والدكتور محمد شعبان طبيب بقسم النساء والتوليد بمستشفى سوهاج الجامعي، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

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