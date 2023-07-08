الزراعة: فحص 992 ألف طن بطاطس للتصدير منذ بداية العام

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، التابع لوزارة الزراعة، ان اجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، التي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي، بلغت حوالي ٩٩٢ ألف و ٨١٨ طن، باجمالي عدد عينات حوالي ٣٨ ألف و ٨١٦ عينة، من بينها حوالي ٩٩ الف و ٦٤٠ طن، تمثل ٣٩٢٠ عينة، تم فحصها خلال شهر يونيو، وذلك تمهيدا لتصديرها الى دول مختلفة، من بينها دول الاتحاد الاوروبي وروسيا وعدد من الدول العربية.



واشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، ان عدد عينات الفحص الظاهري لمحصول البطاطس لعمر 75 يوما من الزراعة، بلغت حتى الآن حوالي 7947 للشتوي، و 3849 للصيفي، بينما عدد العينات والكميات التي تم فحصها من تقاوي بطاطس الكسر المحلي (الثلاجات) خلال شهر يونيو بلغت 3480 طن، باجمالي عدد عينات 174 عينة.

واضافت أن الإجمالي العام لمساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى بمختلف محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن 642 ألف فدان، كما بلغ اجمالي ما تم صيانته من المناطق الخالية من مرض العفن البني حوالي 7234 فدان، كما بلغ إجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية 68 الف فدان، ومساحة زراعات العروة الصيفية 36 الف فدان.

وفيما يتعلق باعمال وحدة الرصد والمتابعة، قالت بلابل انه يتم متابعة اعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، كما تم تحميل عدد (260) صورة فضائية بمساحة (41) الف كيلو متر مربع خلال شهر يونيو ، ليصبح الاجمالى عدد (1500) صورة فضائية بمساحة (4 مليون و41 الف) كيلومتر مربع لمتابعة أعمال ومهام المناطق الخالية خلال هذا الموسم، لافتة إلى انه يتم متابعة زراعات العروة الصيفية لغرض إنتاج التقاوي لموسم 2023-2024 وادخالها في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (25 حوشه، 480 بيفوت) بمساحة (36 الف فدان).

واوضحت بلابل انه يتم ايضا متابعة الحصاد للعروة الصيفية لموسم (2022-2023) حيث تم متابعة حصاد عدد (200) جهاز يومياً من خلال منصة planet خلال شهر يونيو، وتحرير عدد محاضر (4901 محضر حصاد) للبطاطس الخام المعدة للتصدير، ليصبح الإجمالي (12322 محضر حصاد لعدد 393 جهاز) حتى تاريخه، كما يتم عمل التحليلات اللازمة (ملوحة التربة – رطوبة النبات – صحة النبات) على جميع الأجهزة المعتمدة لزراعات العروة الصيفية، فضلا عن رفع نتائج التحليلات وبيانات الحصاد اليومية على رابط الخدمة الرقمية للمستثمرين والمزارعين (تابع مزرعتك) وهي منصة تجريبية تقدم خدمة منفردة للمزارعين واصحاب الشركات الذين لهم زراعات داخل المناطق الخالية.