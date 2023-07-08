أمريكا تمد أوكرانيا بأسلحة محرمة دوليًا .. لماذا؟

رغم التحذيرات الدولية، خاصة من جماعات ومنظمات حقوق الإنسان، إلا أن أمريكا كسرت كل التحذيرات، وقررت دعم أوكرانيا بقنابل محرمة دوليا، وفق ما ذكرت صحيفة فويس أوف أمريكا.

وأعلنت الولايات المتحدة تقديم ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.

ومع الإعلان، طالبت المنظمات الحقوقية أمريكا بالتراجع عن هذه الخطوة.

وذكر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن قرار منح أوكرانا الذخائر العنقودية كان صعبا للغاية، فيما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها ستزود أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، تقدر قيمتها بـ800 مليون دولار، من بينها الذخائر العنقودية.

وقال البنتاجون: "سنزود كييف بالذخائر العنقودية.. نتائج الهجوم (الأوكراني) المضاد أقل من توقعاتنا، وعلينا التأكد من أن كييف تملك كل الأدوات اللازمة".

وكانت أوكرانيا قد طالبت الغرب مرارا بتزويدها بالذخائر العنقودية، لكن دوله رفضت تزويدها بهذه الذخائر التي تنثر قنابل على مساحة واسعة، وتشكل تهديدا للمدنيين حتى بعد سنوات على توقف القتال.

ذكرت صحف أمريكية، إن السبب وراء موافقة واشنطن، هو أن روسيا استخدمت بالفعل الذخائر العنقودية في الحرب.

وأردفت، أن الذخائر العنقودية الأمريكية الصنع لديها معدل تفجير منخفض، مما يعني أنه ستكون هناك قنابل غير منفجرة أقل بكثير والتي يمكن أن تسبب وفيات غير مقصودة بين المدنيين.

وقال عضو البرلمان الأوكراني، يهور تشيرنييف، إن بلاده تحتاج ما بين 7- 9 آلاف قذيفة يوميا من أجل تعزيز الهجوم المضاد.

وهنا، تبدو الذخائر العنقودية حلا مناسبا، إذ إنها ستمكّن كييف من تدمير أهداف أكبر بعد أقل من الذخائر، خاصة أن الولايات المتحدة لم تستخدمها منذ حرب العراق ولديها مخزون ضخم منها.