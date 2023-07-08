مدحت وهبة: إنشاء أكبر مركز علاجى للمتعاطين من ذوي الهمم في إمبابة

قال الدكتور مدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إنهم يعملون على أكثر من شق وهو الشق الإعلامي وأيضا الشق الوقائي فيما يتعلق بالتغذية العلاجية المختلفة، مضيفا أن مصر لديها ٢٨ مركزا علاجيا منتشرين في ١٧ محافظة.

مركز علاج المدمنين في إمبابة لعلاج مرضي الإدمان من ذوي الهمم

وأكد، وهبة خلال مداخله هاتفية ببرنامج" ٨ الصبح" المذاع على فضائية “الدي أم سي” تقديم الإعلامية" داليا أشرف"، أن الدولة أهتمت بشكل كبير بعلاج المدمنين، ذاكرا أن في عام ٢٠١٤ كان لدينا ١٢ مركز علاجي فقط في ٦ محافظات ولكن الآن لدينا 27 مركز علاجي في ١٧ محافظة، وسوف يتم إنشاء مركزين أخرين في قنا والجيزة وتحديدا في إمبابة، و يتميز هذا المركز على علاج مرضي الإدمان من ذوي الهمم.

وأضاف المستشار الإعلامي لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سوف يتم إنشاء خمسة مركز علاجية جديدة في القري من ضمن قري مبادرة حياة كريمة في محافظة دمياط والغربية، لافتا إلى أن هذه المراكز العلاجية لا تعمل فقط على علاج المدمنين ولكن تعمل على التأهيل النفسي والاجتماعي للمريض والتأهيل الاقتصادي، لمساعدة المتعالجين من الإدمان ونشرهم في سوق العمل وفتح لهم مشاريع صغيرة تساعدهم على تقديم خدمات ما بعد العلاج، وهذا ما يتعلق بالشق العلاجي.



وأضاف “ مدحت وهبة” إنه فيما يتعلق بالشق التوعوي، فيتم إنشاء مراكز توعية داخل المدارس لرفع الوعي لدي الأطفال، لتوعيتهم ضد خطورة الإدمان والمواد المخدرة.