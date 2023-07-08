خبير معلومات يحذر من تعرض الطفل الأقل من 3 سنوات لشاشات الموبايل|أعرف السبب

أكد المهندس محمد إبراهيم منير مطور البرمجيات وخبير أمن المعلومات، أن تعرض الطفل لشاشات هواتف المحمول يجب أن يكون له عمر معين ولفترة معينة، فالطفل الذي لم يبلغ من العمر ٣ سنوات لا ينبغي أن يتعرض لشاشة الموبايل نهائيا، لأن تعرضه يؤثر على مهاراته وتفكيره وتعرضه لمشكلات كبيرة جدا، وعند التعرض لها لايزيد الوقت يوميا عن ساعتين أو ثلاثة كحد أقصي.



وأوضح، منير خلال مداخله هاتفية ببرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية الدي أم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الطفل عندما يبدأ في الانخراط لمجال الألعاب على الهواتف فإنه يتعرض لمقابلة أشخاص خارجية وهذا أكبر من عمره، فيمكن أن يتعرض للتنمر من الأعمار الأكبر سنا منه أثناء اللعبة.

الألعاب التي تنمي ذكاء الطفل

ونصح ،مطورالبرمجيات وخبير أمن المعلومات، أن الطفل الأقل من ٣ سنوات يجب التواصل معه مباشرة بتعليمه مهارات وأفكار بشكل مباشر ولا يتعرض لأي شاشة إلكترونية نهائيا، فهناك ألعاب تنمي من ذكاء الطفل ومهارته فهي النوعية من الالعاب التي لا يكون فيها الطفل مجرد مستقبل ومتلقي فقط، مثل تعليم البرمجه، جود مانكي، وماين كرافت، فيكون فيها الطفل ليس مجرد متلقي ويلعب فقط، بل يتواصل في ألعاب تنمي مهاراته.