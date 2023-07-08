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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيادة كبيرة في عدد السياح الأتراك بمدينة شرم الشيخ

شرم الشيخ
شرم الشيخ

أكد العاملون في مجال السياحة من الأتراك في مدينة شرم الشيخ أن عدد السياح الأتراك قد ارتفع في ظل زيادة الرحلات السياحية إلى المدينة المصرية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وذكر العاملون أن العدد ارتقع بما لا يقل عن 5 مرات مقارنة بالعام الماضي، وذلك وفق ما صرح به القائم بالأعمال التركي في مصر صالح شان.

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وسبق أن كشف القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، السفير صالح موطلو شان، عن قيام عدد كبير من السياح المصريين بزيارة تركيا لقضاء العطلات والتسوق.

وأضاف السفير ، أنه منذ أن رفعت الحكومة المصرية مؤخرا المتطلبات على المواطنين الأتراك، فأنه من المتوقع زيادة عدد المواطنين الأتراك الزائرين لمصر والتوجهإلى  الغردقة وشرم الشيخ وأسوان، متوقعا تزايد أعداد السياح الأتراك لتصل لنسبة 3 أضعاف.

و تدرس مصر السماح للمواطنين الأتراك والإيرانيين بالحصول على تأشيرة الدخول عند وصولهم إلى البلاد، في مؤشر آخر على تحسن العلاقات مع البلدين، حسب وزير السياحة والآثار أحمد عيسى.

كانت مصر قد أعلنت عن تقديرها لقرار استئناف العلاقات السعودية-الإيرانية، متطلعة إلى أن يعزز ذلك فرص التعاون وتوطيد التواصل الإيجابي، من أجل رسم مسار للعلاقات يلبي آمال شعوب المنطقة في الازدهار والتقدم.

السياح الأتراك مدينة شرم الشيخ 5 مرات صالح شان السياح المصريين

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