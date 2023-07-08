كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

كشف أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق ، عن تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء حول إقتراب إمام عاشور المحترف في الدوري الدنماركي ، للانضمام للمارد الأحمر.

ونشر الصقر عبر صفحته الرسمية فيسبوك ، "مرتضى منصور عن رحيل إمام عاشور للأهلي أو بيراميدز: أنا اشتريته بـ١٠ مليون وبيعته بـ٩٠ مليون.. مش فارق معايا أنا كسبت فيه وخلاص.

يواجه الأهلي، نظيره الاتحاد السكندري، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 21 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي، جدول الدوري برصيد 72 نقطة من 28 مباراة، ويحتاج لحصد 5 نقاط فقط من أجل حسم التتويج بشكل رسمي.

فيما يأتي الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 42 نقطة من 31 مباراة