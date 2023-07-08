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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. درة تتألق بإطلالة جريئة من أحدث جلسة تصوير

صدى البلد

تألقت الفنانة درة بإطلالة صيفية، في جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة بشورت قصير وتوب بالألوان المبهجة الزاهية، على شاطيء البحر، ولفتت الأنظار حولها بجمالها.

وشاركت الفنانة درة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستانا أبيض قصيرا يشبه السندريلا، واعتمدت على الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

وهنأت درة متابعهيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ووجهت لهم رسالة غامضة.

وكتبت الفنانة: "عيد سعيد، يتأكد لي مع كل صباح، أن هذه الحياة رغم كل شيء بها ما يستحق الحياة، كل عام وأنتم العيد لأحبابكم".

احدث جلسة تصوير بإطلالة صيفية تبادل الصور والفيديوهات صور

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