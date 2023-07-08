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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يقف جانبك في كل أوقاتك..الطب النفسي يكشف معايير اختيار الصديق الوفي

اختيار الصديق الوفي
اختيار الصديق الوفي

قال الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس،  إن الصدقات والعلاقات الإنسانية من أهم الأشياء التي اختارها الله لنا فهي تجعل الإنسان أكثر توازنا نفسيا وأكثر قدرة على تحمل مصاعب الحياة، منوها إلى إن اختيار الصديق الجيد من أهم الأمور الهامة في حياتنا.

كيف يختار الإنسان صديقا مناسبا له

وأوضح، رامي،  خلال مداخله هاتفية ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية الدي أم سي، تقديم الإعلامية “داليا أشرف”، كيفية أختيار الشريك الجيد، فيجب أن يختار الإنسان الصديق الذي يشعر معه بالراحة النفسية والارتياح وليس تذيد من التوتر أو يجعل الشخص على غير طبيعته، ويجب أن لا يعطل الصديق مسار حياة صديقه أو عمله ويكملون لبعض البعض، فالصديق الجيد هو الذي يسانده وقت الشدة مع صديقه وايضا يشاركه في الفرح والحزن والمشكلات أوعندما يشعر  بالأختناق النفسي يهدئ من أنفعاله وشعوره بالضيق ويشارك صديقه الفرحة والحزن.


وأضاف، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إنه يجب أن يتشابه الصديقان سويا في الأهتمامات ومستوي الطاقات بنسبة لا تقل ٤٠ %، مؤكدا أن أهم من التشابه بين الصديقين هو " التكامل" بين الصديقين فعلى سبيل المثال الصديق الجرئ يكمل الصديق الأكثر خجلا، فهم يكملون بعضهم البعض، ويساندون بعضهم في جميع الأوقات.

أستاذ الطب النفسى تحمل مصاعب الحياة أختيار الصديق الجيد الراحة النفسية يقف وقت الشدة التكامل الصديق الجرئ العلاقات الانسانية

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