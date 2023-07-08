عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

سعر البنزين والسولار.. قرار عاجل من وزير التموين حول بيع المواد البترولية

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن اسعار السولار والبنزين و الفترة الاخيرة تم ضبط عدد من المخالفات التى تخص المواد البترولية، حيث تم اكتشاف ان البعض يقوم ببيع البنزين والسولار بالسوق السوداء، فضلا عن بيع  بعض محطات البنزين المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها، أو حصول البعض على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم المعلومات أو وثائق غير صحيحة

لذلك أصدر د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا رقم 69 لسنة 2023 بشأن بعض التدابير التي يتم توقيعها على من يخالفون القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

وقد نص القرار على :

https://www.youtube.com/watch?v=ziiWcHVeJ3k


يتم اتخاذ الإجراءات الآتية حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

قرار عاجل فى طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

تطورات أزمة غرامة محمود كهربا مع الزمالك

المتهم مصري| القصة الكاملة لتدنيس القرآن الكريم في روسيا.. وموسكو تكشف مفاجأة عن الدافع

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

جاري اتحرش بيا وأنا طفلة.. كيف نحمي أولادنا بعد واقعة إيمان العاصي

ترشيحاتنا

صحيفة عبرية: حزب الله يحاول تغيير الواقع الأمني على الحدود الشمالية

صنع له تمثالا باليابان.. قصة كفاح ميكوموتو في انتاج اللؤلؤ صناعيا

لو ملحقتش كلية الطب متقلقش..تقدر تبقى دكتور بالطب الشرعي من كلية العلوم

مؤتمر غير مسبوق| روبوتات تطمئن البشر: لن نسرق الوظائف ولن نتمرد عليكم

لا تتراجع أبدا ..... هذه الأبراج لا تعرف الاستسلام...هل أنت منهم؟

قبل اجتماع لجنة التسعير.. قرارات من التموين بشأن تداول المواد البترولية والوقود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن الموبايل.. نصائح لاستمتاع الأطفال بإجازة الصيف بطرق صحية

جاري اتحرش بيا وأنا طفلة.. كيف نحمي أولادنا بعد واقعة إيمان العاصي

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في باريس

بنسبة 27%.. الموافقة على أول دواء لعلاج مرض الزهايمر في الولايات المتحدة  

فيديو

سقوط لعبة ملاهي في جمصة وإصابة 10 أشخاص .. فيديو

سعر البنزين والسولار.. قرار عاجل من وزير التموين حول بيع المواد البترولية

عايزة صديق.. إيمان العاصي رفضت الزواج مرتين بعد طلاقي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ