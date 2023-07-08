سعر البنزين والسولار.. قرار عاجل من وزير التموين حول بيع المواد البترولية

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن اسعار السولار والبنزين و الفترة الاخيرة تم ضبط عدد من المخالفات التى تخص المواد البترولية، حيث تم اكتشاف ان البعض يقوم ببيع البنزين والسولار بالسوق السوداء، فضلا عن بيع بعض محطات البنزين المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها، أو حصول البعض على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم المعلومات أو وثائق غير صحيحة

لذلك أصدر د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا رقم 69 لسنة 2023 بشأن بعض التدابير التي يتم توقيعها على من يخالفون القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

وقد نص القرار على :

https://www.youtube.com/watch?v=ziiWcHVeJ3k



يتم اتخاذ الإجراءات الآتية حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية.

