الاتحاد الأوروبي: العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين انتهاك صريح للقانون الدولي

أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، اليوم السبت، سفين كون فون بورجسدورف أن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين هي انتهاك للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال جولة أجراها رفقة 30 دبلوماسيا أجنبيا، في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، اليوم السبت، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال بورغسدورف أن الهجوم العسكري على مخيم جنين كان مؤلمًا، فما حدث هو انتهاك للقانون الدولي.



وذكر المسؤول الأوروبي أن عشرات المنازل تضررت في المخيم، ودُمرت البنى التحتية للصرف الصحي ومياه الشرب، نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية.

ودعا بورجسدورف إلى الضغط على إسرائيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كانت إسرائيل قد أطلقت عملية عسكرية مفاجئة في مدينة جنين ومخيمها، استخدمت خلالها مروحيات حربية وطائرات من دون طيار ودبابات وقوات برية خاصة يوم الأثنين الماضي.

وخلفت العملية دمارا واسعا، حيث تم تسوية شوارع مخيم جنين المكتظ بالسكان بالأرض وتدمير البنى التحتية على يد الجرافات العسكرية، كما قتلت القوات الإسرائيلية 12 فلسطينيا واعتقلت 300 آخرين، فيما قُتل جندي إسرائيلي وأصيب آخر خلال العملية نفسها.

وأعلنت الجزائر تقديم 30 مليون دولار لإعادة إعمار مخيم جنين، كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة تقديم 15 مليون دولار.