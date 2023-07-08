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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: قرار أمريكا تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية مفاجئ

سميرفرج
سميرفرج

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي،  على اعتزام أمريكا تزويد أوكرانيا بالقنابل والذخائر العنقودية.

 

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وقال  سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  قرار أمريكا مفاجيء ومتوقع".

أضاف سمير فرج :" مر 500 يوم على بداية الحرب الروسية الاوكرانية"، مضيفا:" روسيا قامت بإنشاء مواقع دفاعية في 4 مقاطعات سيطرت عليها من الأراضي الأوكرانية ".

تابع سمير فرج :" أوكرانيا أعلنت في وقت سابق قيامها بتنفيذ الهجوم المضاد على روسيا لكننا توقعنا أن هذه الخطة لن يكتب لها النجاح".

أكمل سمير فرج:" أمريكا تتجه إلى دعم أوكرانيا كي تصمد في مواجهة روسيا لكن الأمر المفاجئ هو تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية ".

سمير فرج روسيا أوكرانيا اخبار التوك شو الذخائر العنقودية

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