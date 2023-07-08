سمير فرج: قرار أمريكا تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية مفاجئ

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على اعتزام أمريكا تزويد أوكرانيا بالقنابل والذخائر العنقودية.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قرار أمريكا مفاجيء ومتوقع".

أضاف سمير فرج :" مر 500 يوم على بداية الحرب الروسية الاوكرانية"، مضيفا:" روسيا قامت بإنشاء مواقع دفاعية في 4 مقاطعات سيطرت عليها من الأراضي الأوكرانية ".

تابع سمير فرج :" أوكرانيا أعلنت في وقت سابق قيامها بتنفيذ الهجوم المضاد على روسيا لكننا توقعنا أن هذه الخطة لن يكتب لها النجاح".

أكمل سمير فرج:" أمريكا تتجه إلى دعم أوكرانيا كي تصمد في مواجهة روسيا لكن الأمر المفاجئ هو تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية ".