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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: القنابل العنقودية محرمة دولية.. وهذا موعد استخدامها في أوكرانيا

سمير فرج
سمير فرج

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي،  على اعتزام أمريكا تزويد أوكرانيا بالقنابل والذخائر العنقودية.

 

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وقال  سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أمريكا تمتلك قنابل عنقودية بالملايين".

 

وأضاف  :"  القنابل العنقودية محرمة دوليا ، وامريكا ليست موقعة على اتفاقية تحريم الأسلحة العنقودية دوليا ".

 

وتابع سمير فرج :"  القنبلة العنقودية  ذات قوة تدميرية كبيرة، والقنبلة العنقودية عبارة عن "كونتينر" به 3000 قنبلة"".

 

وأكمل :" من الوارد أن تصيب القنابل العنقودية المدنيين لأن المناطق الجاري فيها المعارك مأهولة بالسكان ".

 

ولفت سمير فرج :" من الممكن ان تستخدم أوكرانيا القنابل العنقودية خلال 15 يوم من الآن"، وتسائل:" هل ستحقق القنابل العنقودية النصر لاوكرانيا ؟".

سمير فرج روسيا أوكرانيا القنابل العنقودية اخبار التوك شو

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