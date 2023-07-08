سمير فرج: القنابل العنقودية محرمة دولية.. وهذا موعد استخدامها في أوكرانيا

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على اعتزام أمريكا تزويد أوكرانيا بالقنابل والذخائر العنقودية.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أمريكا تمتلك قنابل عنقودية بالملايين".

وأضاف :" القنابل العنقودية محرمة دوليا ، وامريكا ليست موقعة على اتفاقية تحريم الأسلحة العنقودية دوليا ".

وتابع سمير فرج :" القنبلة العنقودية ذات قوة تدميرية كبيرة، والقنبلة العنقودية عبارة عن "كونتينر" به 3000 قنبلة"".

وأكمل :" من الوارد أن تصيب القنابل العنقودية المدنيين لأن المناطق الجاري فيها المعارك مأهولة بالسكان ".

ولفت سمير فرج :" من الممكن ان تستخدم أوكرانيا القنابل العنقودية خلال 15 يوم من الآن"، وتسائل:" هل ستحقق القنابل العنقودية النصر لاوكرانيا ؟".