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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أنقذ الدولة من الانهيار| سمير فرج: الرئيس السيسي تعرض لضغوط كبيرة.. والإخوان هدفهم تدمير الجيش

سمير فرج
سمير فرج

تحدث  اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، في ذكرى بيان 3 يوليو 2013 عن العديد من الأمور، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

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سمير فرج: الرئيس السيسي الملازم الوحيد الحاصل على امتياز في كتيبتي.. فيديو

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سمير فرج: تشغيل ودمج أبناء قبائل سيناء في المجتمع.. فيديو


سمير فرج: الرئيس السيسي تعرض لضغوط كبيرة قبل بيان 3 يوليو.. فيديو
قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن يوم 3 يوليو 2013 يعتبر يوما مجيدا في ذاكرة الوطن، لافتا إلى أنه كان هناك ضغوط كبيرة على القوات المسلحة آنذاك.

 

سمير فرج: الرئيس السيسي انحاز للشعب في 3 يوليو |فيديو
أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن هناك ضغوطات كبيرة كانت تتعرض لها القوات المسلحة، وخاصة الفريق عبدالفتاح السيسي، قبل بيان 3 يوليو 2013.


سمير فرج: تشغيل ودمج أبناء قبائل سيناء في المجتمع.. فيديو
كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، مدى قوة الجيش المصري بين جيوش المنطقة، حيث أكد أن مصر من أقوى الجيوش حول العالم والقوات البحرية مصنفة الـ6 عالميا.

 

سمير فرج: هدف جماعة الإخوان الإرهابية كان تدمير القوات المسلحة المصرية.. فيديو
قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي انحاز للشعب المصري في بيان 3 يوليو 2013.


سمير فرج: الرئيس السيسي أنقذ الدولة من الانهيار في 3 يوليو.. فيديو
أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن هناك ضغوطات كبيرة كانت تتعرض لها القوات المسلحة، وخاصة الفريق عبدالفتاح السيسي، قبل بيان 3 يوليو 2013.

 

سمير فرج: ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية.. فيديو
أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الرئيس السيسي كان دائما صاحب القرار، وهذا الأمر ظهر عقب تخرجه من الكلية الحربية، كما أنه كان من بين 4 ضباط حصلوا على درجة امتياز خلال تقرير سري أثناء خدمته في سيناء، كما أنه أول ملازم أول يحصل على امتياز في كتيبته.


سمير فرج: الرئيس السيسي الملازم الوحيد الحاصل على امتياز في كتيبتي.. فيديو
قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان دائما صاحب قرار.

وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي كان من ضمن 4 ضباط حصلوا على درجة الامتياز خلال تقرير سري أثناء خدمته بسيناء".

 

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