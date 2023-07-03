سمير فرج: تشغيل ودمج أبناء قبائل سيناء في المجتمع.. فيديو

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، مدى قوة الجيش المصري بين جيوش المنطقة، حيث أكد أن مصر من أقوى الجيوش حول العالم والقوات البحرية مصنفة الـ6 عالميا.

ولفت فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن الجيش المصري يحمي ثروات الغاز في البحر المتوسط، وهناك تقارير من الأمم المتحدة أشادت بجهود الجيش في مكافحة الإرهاب.

تنمية سيناء

وتابع الخبير الاستراتيجي: «تأمين سيناء لا يكون إلا بالاستثمارات والتنمية، التي تمت في عهد الرئيس السيسي بزراعة 400 ألف فدان، من خلال معالجة مياه مصرف بحر البقر، علاوة على تدشين مشروعات أنفاق سيناء والمشروعات الخاصة بالثروة السمكية، بالإضافة إلى تشغيل أبناء سيناء في تلك المشروعات، ودمج أبناء القبائل في المجتمع مع إدخال حاملي الثانوية الكليات العسكرية وإلحاقهم بالنيابة، وفي 2024 سيتم توطين بدو سيناء في قرى ثابتة».

واستكمل: منذ أسبوعين حصد ميناء شرق بورسعيد المركز العاشر عالميا متخطيا هونج كونج، لتكون منطقة تجميع حاويات للشرق الأوسط.

