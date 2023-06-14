الاستنزاف وسيل تيم جبل الحلال| اللواء سمير فرج يكشف بطولات رجال الصاعقة

الأعظم في تاريخ الصاعقة| سمير فرج يكشف تفاصيل معركة رأس العش



اللواء سمير فرج يكشف تفاصيل امساك الصاعقة باغلى أثير في حرب الاستنزاف



سمير فرج: تتم تنمية في سيناء وهذه مميزات قوات سيل تيم

اللواء سمير فرج: أبطال الصاعقة لهم الفضل في تطهير جبل الحلال من الارهابين



اللواء سمير فرج: الحرب المقبلة ستكون على اكتشافات الغاز في البحر الأحمر

أطلق اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، عدة تصريحات هامة في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



كشف اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، دور قوات الصاعقة المصرية في خدمة الوطن، مشيرا إلى أن قوات الصاعقة لها درو عظيم و أعظمها معركة رأس العش.

وأضاف سمير فرج، أن إسرائيل فشلت في الدخول الي مدينة بورفؤاد بسبب بسالة قوات الصاعقة.

وتابع اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن معركة رأس العش كانت نقطة تحول كبير في ذلك الوقت، متابعا أن 30 جندي صاعقة ب ار بي جي نفذوا معركة لمدة 7 ساعات مع إسرائيل في رأس العش وتفوقوا عليها.

وأكمل المفكر الاستراتيجي، أن مصر أنشأت اول مدرسة صاعقة في المنطقة، لافتاً إلى أن الصاعقة المصرية هي أساس كل مدارس الصاعقة في المنطقة.

قوات الصاعقة



أكد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن اغلى اسير في حرب الاستنزاف كان من نصيب قوات الصاعقة، مضيفا أن قوات الصاعقة كان لها دور غير عادي في حرب الاستنزاف.

وأضاف سمير فرج، أن أبطال الصاعقة نجحوا في القبض على اعلي اسير في حرب الاستنزاف ومعه خرائط هامة.

وتابع اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن هذه العملية تمت بمهارة ودقة وتخفي على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن رجال الصاعقة تسللوا فجرا لتنفيذ المهمة.

وأضاف اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن القناصة يستخدمون أسلحة بكاتم صوت لمفاجئة الإرهابيين، لافتا إلى أن الصاعقة ترشح عدد من الضباط سنويا للحصول على دروة صاعقة في امريكا وفرنسا وألمانيا.

أكد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن عدد كبير من الدول تطلب تدريبات مشتركة مع الصاعقة المصرية، مضيفا أن هذه التدريبات تمنح الثقة لأفراد القوات المسلحة.

وأضاف أنه من أهم مهام القتال في المناطق الجبلية، لافتاً إلى أن أبطال الصاعقة لهم الفضل في تطهير جبل الحلال من الارهابين.

وأوضح اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن في أقل من ثلاث أشهر نفذت الصاعقة التطهير لمنطقة جبل الحلال من العناصر الإرهابية.

وتابع أن العناصر الإرهابية أعدت مركزا إعلاميا في مغارات منطقة جبل الحلال، لافتا إلى أن بدو سيناء لهم دور كبير في دعم القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب.





أكد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن يتم تنفيذ تنمية حقيقية على أرض سيناء لخدمة المصريين.

وأضاف سمير فرج، أن دورة سيل تيم ارقي وأعلى مستوى في العمل الخاص، لافتاً إلى أنها في الأساس خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن و50% من متقدمي هذه الدورة يخرجون منها، مشيرا إلى أن مصر طلبت من امريكا عقد دورة سيل تيم في مصر.

وفي السياق نفسه أشار المفكر الاستراتيجي، إلى أن أبطال قوات الصاعقة يتدربون تحت ضغط عصبي ونفسي عالي.





أكد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن لابد من جود قوات مسلحة لردع أي عدو يقترب من الاستثمارات المصري في البحر الأحمر.

وأضاف سمير فرج، أن الحرب المقبلة ستكون في البحر الأحمر، لافتاً إلى أن كلها على الغاز المكتشف والذي سيكتشف في البنى الأحمر.

وتابع اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن كل الأزمات الموجودة في السودان وليبيا ستحل قريبا، والحرب المقبلة ستكون على اكتشافات الغاز في البحر الأحمر.

وأضاف سمير فرج، أن العناصر الإرهابية أعدت أكثر من 2000 نفق محصنة في سيناء، مشيرا إلى أن تم التعامل مع كل هذه الأنفاق بشكل قوي.

وتابع اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن القوات المسلحة أغرقت المناطق التي فيها اتفاق على الحدود بماء البحر، لافتا إلى أن تم عمل اماكن استزراع سمكي في هذا البحر.