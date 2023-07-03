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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلص مصر من حكم الإخوان..

سمير فرج: الرئيس السيسي تعرض لضغوط كبيرة قبل بيان 3 يوليو.. فيديو

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن يوم 3 يوليو 2013 يعتبر يوما مجيدا في ذاكرة الوطن، لافتا إلى أنه كان هناك ضغوط كبيرة على القوات المسلحة آنذاك.

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وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القوات المسلحة تعرضت لضغوط كبيرة قبل بيان 3 يوليو 2013".

 

وأشار اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "الرئيس السيسي تعرض لضغوط كبيرة قبل بيان 3 يوليو 2013"، موضحا: "جماعة الإخوان الإرهابية عزلت النائب العام وقت حكم الجاسوس مرسي".

 

وأوضح: "جماعة الإخوان الإرهابية حاصرت مدينة الإنتاج الإعلامي وقت حكمهم"، لافتا: "الرئيس السيسي خلص مصر من حكم جماعة الإخوان الإرهابية".

 

واسترسل اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "الرئيس الأمريكي السابق أوباما كان الداعم الأكبر لحكم جماعة الإخوان الإرهابية".
 

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