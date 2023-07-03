سمير فرج: الرئيس السيسي تعرض لضغوط كبيرة قبل بيان 3 يوليو.. فيديو

خلص مصر من حكم الإخوان..

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن يوم 3 يوليو 2013 يعتبر يوما مجيدا في ذاكرة الوطن، لافتا إلى أنه كان هناك ضغوط كبيرة على القوات المسلحة آنذاك.

وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القوات المسلحة تعرضت لضغوط كبيرة قبل بيان 3 يوليو 2013".

وأشار اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "الرئيس السيسي تعرض لضغوط كبيرة قبل بيان 3 يوليو 2013"، موضحا: "جماعة الإخوان الإرهابية عزلت النائب العام وقت حكم الجاسوس مرسي".

وأوضح: "جماعة الإخوان الإرهابية حاصرت مدينة الإنتاج الإعلامي وقت حكمهم"، لافتا: "الرئيس السيسي خلص مصر من حكم جماعة الإخوان الإرهابية".

واسترسل اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "الرئيس الأمريكي السابق أوباما كان الداعم الأكبر لحكم جماعة الإخوان الإرهابية".

