سمير فرج: من أعظم قرارات السيسي تخليص مصر من حكم الإخوان.. فيديو

كشف المفكر الإستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن من أعظم القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي هو تخليص مصر من حكم جماعة الإخوان.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج نظرة على قناة صدى البلد، أنه كان من الممكن أن تبقى مصر 50 عاما تحت حكم الجماعة.



وأضاف المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد أوباما أكدت أن ما حدث في مصر خلال 2013 ثورة شعبية أيدها الجيش.



واختتم أن وزير الدفاع الأمريكي في عهد أوباما، أكد أن أحسن قرار للرئيس السيسي هو تخليص مصر من حكم الإخوان لأنه كان سيحولها لإيران وأفغانستان جديدة.

