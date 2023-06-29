أعاد مصر لأفريقيا| سمير فرج: زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي مهمة.. فيديو

كشف المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن محطة محمد نجيب العسكرية هي الأكبر في المنطقة، موضحا أن القواعد الأمريكية في المنطقة هي خاصة بالصيانة باستثناء محطة أنجرليك في تركيا والتي تضم 50 رأسًا نووية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج نظرة على قناة صدى البلد، أن السر في القوة العسكرية هو التخطيط للعمليات والتنفيذ.. وأكد المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن مصر أقوى دولة عربية تليها المملكة العربية السعودية، طبقا لتصنيف مجلة جلوبال فاير باور.

وأكد أن أفريقيا كانت في حضن مصر خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ويوجد الكثير من الشوارع والمنشآت باسمه في العديد من الدول الأفريقية.

دول القارة السمراء

وأضاف أن العلاقات المصرية مع دول القارة السمراء تراجعت بعد ذلك في عهد الرئيسين مبارك والسادات قبل أن يعيد الرئيس السيسي مصر لأفريقيا ويعيد أفريقيا لمصر.

واختتم المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج أن زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي مهمة لكونها تحتوي على 6 قواعد عسكرية لـ 6 دولة مختلفة ما يؤكد أهمية هذه الدولة.

