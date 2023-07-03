سمير فرج: ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية.. فيديو

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الرئيس السيسي كان دائما صاحب القرار، وهذا الأمر ظهر عقب تخرجه من الكلية الحربية، كما أنه كان من بين 4 ضباط حصلوا على درجة امتياز خلال تقرير سري أثناء خدمته في سيناء، كما أنه أول ملازم أول يحصل على امتياز في كتيبته.

وقال سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن التاريخ سيذكر قرار الرئيس السيسي بعد 50 عاما، وانحيازه للشعب، والتخلص من الإخوان الإرهابية.

وأضاف، مساء اليوم الاثنين، أن الجاسوس مرسي استشار مكتب الإرشاد بشأن حضور حفلات التخرج للكليات العسكرية، كما أنه كان ستار لمكتب الإخوان وينفذ تعليماتهم، كما أن الشعب أطلق على مرسى «الآستبن».

وتابع اللواء سمير فرج: الرئيس السيسي اتخذ أعظم قرار في تاريخ مصر وانحاز للشعب المصري في 30 يونيو، لافتًا إلى أنه في 2014، وزيرة الخارجية الأمريكية جلست معه للحديث عن ما حدث في 30 يونيو 2013، وبعد المناقشة بالأدلة معها، اقتنعت وزير الخارجية الأمريكية بأن ما حدث في مصر كانت ثورة شعبية وليس انقلاب.