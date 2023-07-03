عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية.. فيديو

سمير فرج
سمير فرج

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الرئيس السيسي كان دائما صاحب القرار، وهذا الأمر ظهر عقب تخرجه من الكلية الحربية، كما أنه كان من بين 4 ضباط حصلوا على درجة امتياز خلال تقرير سري أثناء خدمته في سيناء، كما أنه أول ملازم أول يحصل على امتياز في كتيبته.

txt

سمير فرج: الرئيس السيسي أنقذ الدولة من الانهيار في 3 يوليو.. فيديو

txt

سمير فرج: تشغيل ودمج أبناء قبائل سيناء في المجتمع.. فيديو

وقال سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن  التاريخ سيذكر قرار الرئيس السيسي بعد 50 عاما، وانحيازه للشعب، والتخلص من الإخوان الإرهابية.

 

وأضاف، مساء اليوم الاثنين، أن الجاسوس مرسي استشار مكتب الإرشاد بشأن حضور حفلات التخرج للكليات العسكرية، كما أنه كان ستار لمكتب الإخوان وينفذ تعليماتهم، كما أن الشعب أطلق على مرسى «الآستبن».

 

وتابع اللواء سمير فرج: الرئيس السيسي اتخذ أعظم قرار في تاريخ مصر وانحاز للشعب المصري في 30 يونيو، لافتًا إلى أنه في 2014، وزيرة الخارجية الأمريكية جلست معه للحديث عن ما حدث في 30 يونيو 2013، وبعد المناقشة بالأدلة معها، اقتنعت وزير الخارجية الأمريكية بأن ما حدث في مصر كانت ثورة شعبية وليس انقلاب.

سمير فرج الإعلامي أحمد موسى الإخوان الإرهابية 30 يونيو 2013 30 يونيو الجاسوس مرسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

25 طفلا مصريا حاولوا الهجرة إلى إيطاليا.. والسلطات الليبية تتحرك

ترشيحاتنا

قرارات هامة.. أول تعليق من رئيسة وزراء فرنسا بعد تراجع أعمال الشغب

طواف الوداع.. الواعظة رابحة صلاح الدين تشرح آخر مناسك الحج| فيديو وصور

تقارير: روبيرتو فيرمينو لاعبًا لـ الأهلي السعودي

حكم الإيماء بالسجود عند الزحام الشديد .. دار الإفتاء ترد

السعودية.. الأمم المتحدة تشيد بنجاح موسم الحج

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 3-7-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

شاهد سيارة حمو بيكا بعد ظهورها فى عيد الأضحى .. اعرف سعرها

بفستان أسطوري.. 15 صورة من حفل زفاف شقيقة فتحي عبدالوهاب

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ