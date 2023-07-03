سمير فرج: هدف جماعة الإخوان الإرهابية كان تدمير القوات المسلحة المصرية.. فيديو

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي انحاز للشعب المصري في بيان 3 يوليو 2013.

وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هدف جماعة الإخوان الإرهابية كان تدمير القوات المسلحة المصرية".

وأشار: "ولاء القوات المسلحة للوطن قبل أي شيء"، موضحا: "جماعة الإخوان الإرهابية كانت ترغب في إنشاء ميليشيا على غرار قوات إيران.. والإرهابي خيرت الشاطر كان يرغب في الانتقام من جهاز أمن الدولة، وفشل في اختراق جهاز المخابرات العامة المصرية وفشل أيضا في اختراق جهاز الشرطة المصرية".

تدمير القوات المسلحة



وأكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى لهدم وتدمير القوات المسلحة، وتكوين حرس ثوري، موازيا للحرص الثوري الإيراني.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تنسق مع عناصر إيرانية، لتكوين الحرس الثوري الموازي للحرس الثوري في إيران، وكانت هناك مطالب بإرسال إخوان لإيران لتدريبهم وعودتهم لمصر لمرة أخرى لإنشاء الحرس الثوري.



وأوضح اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "القوات المسلحة نجحت في تدمير أنفاق سيناء، والقضاء على الإرهابيين في سيناء"، مشيرا: "هيلاري كلينتون وزيرة خارجية أمريكا السابقة اعترفت أن الإخوان خططوا لمنح جزء من سيناء لإسرائيل".



واسترسل اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "الأمم المتحدة أشادت بجهود مصر في مكافحة الإرهاب في سيناء، واعترفت أن مصر نجحت في دحر الإرهاب، وأرجعت النجاح في دحر الإرهاب إلى التنمية".

وأكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "الرئيس السيسي هدفه الأساسي التنمية"، مشيرا: "400 ألف فدان يتم زراعتها حاليا في سيناء".