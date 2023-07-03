عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: هدف جماعة الإخوان الإرهابية كان تدمير القوات المسلحة المصرية.. فيديو

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي انحاز للشعب المصري في بيان 3 يوليو 2013.

txt

اللواء سمير فرج: الصراع فى السودان يتجه لنفق مظلم ويؤثر على أمننا القومى

txt

اللواء سمير فرج: الحرب المقبلة ستكون على اكتشافات الغاز في البحر الأحمر

وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هدف جماعة الإخوان الإرهابية كان تدمير القوات المسلحة المصرية".

 

وأشار: "ولاء القوات المسلحة للوطن قبل أي شيء"، موضحا: "جماعة الإخوان الإرهابية كانت ترغب في إنشاء ميليشيا على غرار قوات إيران.. والإرهابي خيرت الشاطر كان يرغب في الانتقام من جهاز أمن الدولة، وفشل في اختراق جهاز المخابرات العامة المصرية وفشل أيضا في اختراق جهاز الشرطة المصرية".

 

تدمير القوات المسلحة


وأكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى لهدم وتدمير القوات المسلحة، وتكوين حرس ثوري، موازيا للحرص الثوري الإيراني.

 

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تنسق مع عناصر إيرانية، لتكوين الحرس الثوري الموازي للحرس الثوري في إيران، وكانت هناك مطالب بإرسال إخوان لإيران لتدريبهم وعودتهم لمصر لمرة أخرى لإنشاء الحرس الثوري.
 

 

وأوضح اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "القوات المسلحة نجحت في تدمير أنفاق سيناء، والقضاء على الإرهابيين في سيناء"، مشيرا: "هيلاري كلينتون وزيرة خارجية أمريكا السابقة اعترفت أن الإخوان خططوا لمنح جزء من سيناء لإسرائيل".


واسترسل اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "الأمم المتحدة أشادت بجهود مصر في مكافحة الإرهاب في سيناء، واعترفت أن مصر نجحت في دحر الإرهاب، وأرجعت النجاح في دحر الإرهاب إلى التنمية".

 

وأكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "الرئيس السيسي هدفه الأساسي التنمية"، مشيرا: "400 ألف فدان يتم زراعتها حاليا في سيناء".

 

اللواء سمير فرج الإرهابي خيرت الشاطر الإخوان الإرهابية 3 يوليو 2013 3 يوليو الإعلامي أحمد موسى جهاز المخابرات العامة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

ترشيحاتنا

السعودية.. الأمم المتحدة تشيد بنجاح موسم الحج

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 3-7-2023

أرخص سيارة تقدمها شيري في مصر 2023 .. وصلت كام ؟

ممرات دولية تنموية.. كيف تصبح مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات؟

بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي .. إجلاء المئات من سكان جنين لأماكن آمنة

سمير فرج: الرئيس السيسي أنقذ الدولة من الانهيار في 3 يوليو.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

شاهد سيارة حمو بيكا بعد ظهورها فى عيد الأضحى .. اعرف سعرها

بفستان أسطوري.. 15 صورة من حفل زفاف شقيقة فتحي عبدالوهاب

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ