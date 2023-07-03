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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: الرئيس السيسي الملازم الوحيد الحاصل على امتياز في كتيبتي.. فيديو

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان دائما صاحب قرار.

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وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي كان من ضمن 4 ضباط حصلوا على درجة الامتياز خلال تقرير سري أثناء خدمته بسيناء".

 

وأشار: "الرئيس السيسي كان الملازم الوحيد الذي حصل على امتياز في كتيبتي"، موضحا: "الشعب المصري كان يطلق على الجاسوس مرسي الاستبن".

 

وأوضح اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "الجاسوس مرسي استشار مكتب الارشاد بشأن حضور حفلات التخرج للكليات العسكرية".

 


وأكد أن الرئيس السيسي اتخذ أعظم قرار في تاريخ مصر وانحاز للشعب المصري في ثورة 30 يونيو.

سمير فرج الإعلامي أحمد موسى الرئيس السيسي الجاسوس مرسي أحمد موس اللواء سمير فرج

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