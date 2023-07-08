هجوم ناري.. تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في لقاء مؤجل من الجولة الواحد والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد قندوسي، محمد فخري.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة من أصل 28 جولة، بينما يقع الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.