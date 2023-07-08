الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تحذر من اندلاع مواجهة شاملة مع "حزب الله"

حذرت الأجهزة الأمنية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، من أن تآكل قوة الردع لجيش الاحتلال في مواجهة جماعة "حزب الله" اللبنانية، يمكن أن يفضي إلى اندلاع مواجهة شاملة على الجبهة الشمالية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مصادر في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اليوم السبت، قولها إن "تآكل قوة الردع في مواجهة حزب الله تمثلت في مواصلة الحزب في الاستفزازات الفجة على الحدود وما ينتج عنها من مظاهر توتر".

وأضافت المصادر، إن إسرائيل تُكرّس الانطباع بأنها غير معنية بمواجهة مع "حزب الله" وهذا ما يعزز دافعية الحزب لمواصلة ما وصفوها "الاستفزازات"، وضمن ذلك السماح بإطلاق قذيفة مدفعية من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات الشمال، فضلا عما سبق ذلك من إطلاق صواريخ.

وأشارت المصادر إلى أن "أكثر مظاهر الاستفزاز صخبا التي أقدم عليها حزب الله مؤخرا تمثلت في نصب خيام لعناصره داخل منطقة تعود إلى سيادة إسرائيل"، في إشارة إلى منطقة "مزارع شبعا".

ولفتت القناة إلى أن مظاهر التصعيد التي أقدم عليها "حزب الله" مؤخرا تترافق مع التطورات الأمنية في الضفة الغربية، كما عكست ذلك العملية العسكرية في جنين، وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة.